Синоптики пугают мощным арктическим вторжением

Как и прогнозировали синоптики, после вчерашнего потепления в Прикамье сегодня немного похолодало. Всему виной фронт, который сместился с севера. Он принес с собой небольшие дожди и температуру, которая сегодня не превысит отметку в плюс 5-10 градусов, ночью и вовсе может подморозить. 25 апреля ожидается выход ныряющего циклона из района Новой Земли, в тылу которого возможно мощное арктическое вторжение. Во второй половине четверга возможно усиление северного ветра.