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Пермь. Вести Спорт 22.04.2019

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Спорт

Темы выпуска:

- Юниоры стали призёрами первенства Мира по каратэ киокусинкай - престижнейшего турнира на родине основателей единоборств - в Японии. Медаль высшей пробы в весе свыше 75 кг у Константина Галиева. Серебро завоевал Егор Соловьев в категории до 75. Бронза у Степана Мохирова в весе 65 кг.

- Гандболисты "Пермских медведей" выиграли предпоследний матч регулярного чемпионата Суперлиги. Встреча на домашнем паркете с уфимским УГНТУ оказалась жёсткой. «Качели» с качеством в 4 мяча продолжались до середины второго тайма. Решающим стали: точный бросок Орлова за 2 минуты до финального свистка и сейв Попова – 31:30.

- Футболисты «Звезды» сыграли дома вничью с "Нефтехимиком" - абсолютным лидером группы "Урал-Приволжье" Первенства ПФЛ.

 

- Команда студентов пермского научно-исследовательского университета стала победителем чемпионата Приволжского федерального округа по регби-7. В финале наши ребята не оставили шансов студентам из Казани.

- Спортивная школа «Закамск» ведет набор детей в группы по боксу. Место занятий – новый спортивный комплекс «Рекорд» на улице Транспортная, 7. Набор объявлен в бесплатные группы спортивной подготовки для юношей и девушек от 10 до 15 лет. Подробная информация у тренеров школы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Спорт

Опубликовано: 23.04.2019 в 13:20 в рубрике - Вести Пермь

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