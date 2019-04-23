«Цифра» - на профилактике
Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует, что в связи с проведением регулировочных работ на новой башне сегодня с 09:15 до 17:00 отключена трансляция цифрового эфирного сигнала 1 и 2 мультиплексов, то есть, 20 федеральных каналов. В кабеле они вещать продолжают.
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