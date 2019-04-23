Долой крыс: в Перми уничтожают грызунов

В Перми сегодня начнут проводить дератизацию. Обработке химикатами от крыс и мышей подлежат детсады, школы, дворцы культуры, производственные объекты, садоводческие и дачные объединения. Также травлю грызунов должны организовать во дворах и подъездах жилых домов управляющие компании и ТСЖ. Как заявлено, все препараты разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных.