Долой крыс: в Перми уничтожают грызунов
В Перми сегодня начнут проводить дератизацию. Обработке химикатами от крыс и мышей подлежат детсады, школы, дворцы культуры, производственные объекты, садоводческие и дачные объединения. Также травлю грызунов должны организовать во дворах и подъездах жилых домов управляющие компании и ТСЖ. Как заявлено, все препараты разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных.
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