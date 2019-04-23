Край принимает Всероссийскую олимпиаду по математике

В Пермском крае проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады по математике. В числе участников - более 600 школьников 9-11 классов из регионов России, а также Китая и Болгарии.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады по математике проходит на базе Пермского кадетского корпуса им. Федора Кузьмина. Количество участников и сложность задач впечатляют.

378 ребят из 65 регионов России, Китайской народной республики и республики Болгария в течение 2 конкурсных дней решат задачи, темы которых держатся в строжайшем секрете.

Первая такая олимпиада прошла еще в 1960 году.

Раиса Кассина, министр образования Пермского края: "Конечно, престижно принимать именно математическую олимпиаду, это главная олимпиада среди 21, которые проводятся по другим предметам. Мы боролись за право принимать именно математику у нас в Пермском крае, и нам было это доверено".

Кроме решения математических задач, ребят ждет обширная культурная программа. школьников обещают свозить в Кунгурскую ледяную пещеру, покажут Пермь, также их ждут показ фильмов и лекции ученых.



Олимпиада продлится с понедельника по субботу. Кто станет лучшим? Узнаем 27 апреля!