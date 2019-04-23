Субботники - запятая в большой весенней уборке

Серией субботников в Перми поставлена не точка, а запятая в большой весенней уборке. Что еще предстоит успеть до майских праздников.

Школа № 2, где учится Анна Федосеева, находится в центре Перми. Один из фасадов и тротуар вплотную подходят к улице Советская. Традиционно, после зимы с него в образовательном учебном заведении начинается весенний субботник.

Анна Федосеева, ученица 10 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Пермь: "Надо следить за тем, где мы живем, где каждый день находимся. Чтобы было приятно смотреть вокруг, чтобы не было мусора".

Их коллеги постарше - студенты Пермского техникума технологий и дизайна, на весеннюю уборку выходят сразу после зачета по английскому. Они убирают территорию не только рядом со своим техникумом. Еще в нагрузку - прилегающие дворы и тротуары, там мусора значительно больше.

Общегородской субботник - один из этапов комплексной весенней уборки. На прошлой неделе были помыты главные городские памятники, до майских праздников в порядок приведут все военные мемориалы.

Традиционно уже много лет подряд на городской набережной работает администрация города Перми. Все склоны, ведущие к Каме, очищали от мусора и скопившегося за зиму снега. Одно из главных мест города к майским праздникам должно выглядеть соответствующим образом.

Наталья Немченко, консультант администрации г. Перми: "Набережная за последние годы строится, развивается, такой приоритетный объект, что мы сегодня помогаем сделать его еще лучше, еще красивее".

На этом мероприятия по уборке города не завершаются. Субботники будут продолжаться вплоть до майских праздников.

И еще одно уточнение: весь мусор, который собран во время общегородского субботника, будет вывозиться с городских улиц абсолютно бесплатно, чтобы мешки не «радовали» глаз пермяков.