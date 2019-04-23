Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Приколы «Тотального диктанта», или Грамотеи жгут

Край принимает Всероссийскую олимпиаду по математике →

Субботники - запятая в большой весенней уборке

смотреть видео

субботник

Серией субботников в Перми поставлена не точка, а запятая в большой весенней уборке. Что еще предстоит успеть до майских праздников.

Школа № 2, где учится Анна Федосеева, находится в центре Перми. Один из фасадов и тротуар вплотную подходят к улице Советская. Традиционно, после зимы с него в образовательном учебном заведении начинается весенний субботник.

Анна Федосеева, ученица 10 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Пермь: "Надо следить за тем, где мы живем, где каждый день находимся. Чтобы было приятно смотреть вокруг, чтобы не было мусора".

Их коллеги постарше - студенты Пермского техникума технологий и дизайна, на весеннюю уборку выходят сразу после зачета по английскому. Они убирают территорию не только рядом со своим техникумом. Еще в нагрузку - прилегающие дворы и тротуары, там мусора значительно больше.

Общегородской субботник - один из этапов комплексной весенней уборки. На прошлой неделе были помыты главные городские памятники, до майских праздников в порядок приведут все военные мемориалы.

субботник набережная

Традиционно уже много лет подряд на городской набережной работает администрация города Перми. Все склоны, ведущие к Каме, очищали от мусора и скопившегося за зиму снега. Одно из главных мест города к майским праздникам должно выглядеть соответствующим образом.

Наталья Немченко, консультант администрации г. Перми: "Набережная за последние годы строится, развивается, такой приоритетный объект, что мы сегодня помогаем сделать его еще лучше, еще красивее".

На этом мероприятия по уборке города не завершаются. Субботники будут продолжаться вплоть до майских праздников.

И еще одно уточнение: весь мусор, который собран во время общегородского субботника, будет вывозиться с городских улиц абсолютно бесплатно, чтобы мешки не «радовали» глаз пермяков.

Артем Казин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 23.04.2019 в 11:45 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Приколы «Тотального диктанта», или Грамотеи жгут

Прикамью грозит дефицит рабочих мест

Пал сухой травы - недалеко до беды

Национальный лесной форум поднимет главные проблемы отрасли

На Чусовском мосту будет организовано реверсивное движение

В Перми вынесен приговор директору турфирмы «Мастер путешествий»

Народные избранники обсудят транспортную реформу

В Перми прошел большой забег для самых маленьких

В пермском ТЮЗе выбрали самый театральный класс

Пермский край. Неделя за 159 секунд


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Приколы «Тотального диктанта», или Грамотеи жгут

Край принимает Всероссийскую олимпиаду по математике →

Обратите внимание

в Перми

Долой крыс: в Перми уничтожают грызунов

В Перми стартует дератизация. Обработке подлежат детсады, школы, ДК, производственные объекты, садоводческие и дачные объединения.
23.04.2019 в 12:39

Метки: в Перми, Общество

Житель Лядов избил пожилую мать табуретом

Непутевый сын требовал деньги на спиртное
23.04.2019 в 12:28

Метки: в Пермском крае, в Перми, Преступления, Общество

Край принимает Всероссийскую олимпиаду по математике

Кто станет лучшим? Узнаем 27 апреля!
23.04.2019 в 12:26

Метки: в Перми, Общество, В России, Образование

Субботники - запятая в большой весенней уборке

Что еще предстоит успеть до майских праздников?
23.04.2019 в 11:45

Метки: в Перми, Общество

Приколы «Тотального диктанта», или Грамотеи жгут

На Тотальном диктанте отравитель Моцарта Сальери у многих превратился в Савелия...
23.04.2019 в 11:20

Метки: в Перми, В России, Общество

В России

Край принимает Всероссийскую олимпиаду по математике

Кто станет лучшим? Узнаем 27 апреля!
23.04.2019 в 12:26

Метки: в Перми, Общество, В России, Образование

Приколы «Тотального диктанта», или Грамотеи жгут

На Тотальном диктанте отравитель Моцарта Сальери у многих превратился в Савелия...
23.04.2019 в 11:20

Метки: в Перми, В России, Общество

Национальный лесной форум поднимет главные проблемы отрасли

В Перми стартовал Национальный лесной форум. Его участниками стали более 500 человек из 27 регионов.
23.04.2019 в 10:09

Метки: в Перми, Общество, В России

Пермяка обокрали на вокзале Вологды

Мужчина уснул и лишился сумки с ноутбуком
22.04.2019 в 13:07

Метки: В России, Происшествия, Преступления

В 2021 году Пермь станет столицей Дельфийских игр

Игры этого года пройдут с 19 по 24 апреля в Ростовской области. Делегация Пермского края включает 92 человека.
19.04.2019 в 16:14

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае

Лента новостей RSS каналы

Долой крыс: в Перми уничтожают грызуновДолой крыс: в Перми уничтожают грызунов

Житель Лядов избил пожилую мать табуретомЖитель Лядов избил пожилую мать табуретом

Край принимает Всероссийскую олимпиаду по математикеКрай принимает Всероссийскую олимпиаду по математике

Оптимизация добралась до сельских школОптимизация добралась до сельских школ

Субботники - запятая в большой весенней уборкеСубботники - запятая в большой весенней уборке

Приколы «Тотального диктанта», или Грамотеи жгутПриколы «Тотального диктанта», или Грамотеи жгут

Этим летом в Перми будут работать 153 лагеря досуга и отдыхаЭтим летом в Перми будут работать 153 лагеря досуга и отдыха

Прикамью грозит дефицит рабочих местПрикамью грозит дефицит рабочих мест

1 мая в Перми изменится движение транспорта1 мая в Перми изменится движение транспорта

Пал сухой травы - недалеко до бедыПал сухой травы - недалеко до беды

В Пермском районе сбили школьника на велосипедеВ Пермском районе сбили школьника на велосипеде

В Перми состоится прямая линия по объединению школ и детсадовВ Перми состоится прямая линия по объединению школ и детсадов

Национальный лесной форум поднимет главные проблемы отраслиНациональный лесной форум поднимет главные проблемы отрасли

В Перми опрокинувшийся джип перегородил проезжую частьВ Перми опрокинувшийся джип перегородил проезжую часть

На Чусовском мосту будет организовано реверсивное движениеНа Чусовском мосту будет организовано реверсивное движение

В Перми вынесен приговор директору турфирмы «Мастер путешествий»В Перми вынесен приговор директору турфирмы «Мастер путешествий»

Народные избранники обсудят транспортную реформуНародные избранники обсудят транспортную реформу

В Перми прошел большой забег для самых маленькихВ Перми прошел большой забег для самых маленьких

Директора пермской турфирмы признали виновным в мошенничествеДиректора пермской турфирмы признали виновным в мошенничестве

В пермском ТЮЗе выбрали самый театральный классВ пермском ТЮЗе выбрали самый театральный класс

МОНОfest стал международнымМОНОfest стал международным

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Во вторник в Перми временно отключат 1 и 2 мультиплексыВо вторник в Перми временно отключат 1 и 2 мультиплексы

На Чусовском мосту стартовал масштабный ремонтНа Чусовском мосту стартовал масштабный ремонт

В Перми началась регистрация на велопробег «Пермское кольцо»В Перми началась регистрация на велопробег «Пермское кольцо»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную