Приколы «Тотального диктанта», или Грамотеи жгут
Организаторы «Тотального диктанта» выдавали работы участникам. Всего диктант на этот раз писали почти три тысячи пермяков, количество отличников в итоге снизилось в три раза.
В этом году «Тотальный диктант» на 48 пермских площадках написали 2948 человек. Полигоном для демонстрации грамотности стал текст современного писателя Павла Басинского в четырех частях.
Со значком «диктатор» легко рассуждать, насколько тест был простым или сложным. Диктующие носят гордое звание «тотального диктатора», но не всегда осознают, что особенности их дикции в сочетании с фантазией пишущих могут породить то, что в сети называют «приколы тотального диктанта».
Первая часть диктанта была построена на пьесах Пушкина "Маленькие трагедии". Знакомая всем история - тем не менее, отравитель Моцарта Сальери у многих превратился в Савелия. А развязка пьесы Горького «На дне» у пишущих с богатой фантазией стала не трагической, а тропической. Часть, которую писали пермяки, была посвящена «Мёртвым душам» Гоголя. И здесь нашлось место забавным интерпретациям...
Корабельный дуб некоторым слушателям представился карамельным. Наш редакционный диктатор Марина Печёнова надеется, что это произошло не в её аудитории.
Марина Печёнова, ведущая ГТРК «Пермь», «тотальный диктатор»: "Может быть, люди, которые писали, были слишком голодны в этот момент. Пришли голодными на диктант, поэтому им послышалось".
Разбор каждого предложения со ссылкой на правила можно найти в сообщества «Тотальный диктант» в социальных сетях. Здесь же - самые популярные ошибки.
Проверяющие, впрочем, обращали внимание не только на сам текст, но и на кодовые слова, которыми каждый должен был пометить свою работу.
Анастасия Колчанова, волонтёр всероссийской акции «Тотальный диктант»: "Было кодовое слово смешное «Саня, верни сотку». Мы еще пошутили, что было бы смешно, если бы кого-то из проверяющих звали бы Александром".
Авторов самых креативных кодовых слов отметят 25 апреля в Пермском педуниверситете. Здесь же наградят отличников: пятёрки за диктант в этом году получили 30 пермяков.
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