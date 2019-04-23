Прикамью грозит дефицит рабочих мест

В ближайшие пять лет в Прикамье может появиться дефицит рабочих мест, об этом заявили на круглом столе в Законодательном собрании края. Так судя по отчету министров, к 2024 году на рынок труда выйдет 130 тысяч выпускников, сегодняшних студентов и школьников, при этом на пенсию по возрасту отправятся только 69 тысяч человек.

Максим Колесников, министр экономического развития и инвестиций Пермского края: "Мы начинаем заниматься таким полноценным отраслевым анализом в каждой отрасли. Сейчас пока видим порядка 40 тысяч новых рабочих мест, которые до 2024 года должны быть созданы. Понимаем, что сейчас есть разрыв порядка 30 тысяч рабочих мест, но мы нашу деятельность не останавливаем, мы с каждым отраслевым ведомством ведем полноценную работу.

Сейчас задача региональных властей составить правильный баланс трудовых ресурсов, собрать заявки с работодателей и обеспечить подготовку по самым востребованным специальностям в вузах и средних учебных заведениях. Вопросами занятости теперь будет заниматься Министерство социального развития. Здесь и планируют разработать программу по открытию новых рабочих мест.

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края: "Очень важным является, как показывает опыт, наличие единого окна, наличие центра ответственности, который будет принимать решение и обеспечивать взаимодействие между разными структурами. Сегодня занятостью занимаются практически все. Как известно, у семи нянек дитя без глаза, важна именно стыковка всех этих составляющих элементов".