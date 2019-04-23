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Пал сухой травы - недалеко до беды

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сухая трава

Более двухсот выездов на возгорания сухой травы - такова апрельская статистика МЧС. Горели леса, поля, причем в непосредственной близости от жилых домов.

Если оценить размеры этого пожарища, то это сотни квадратных метров. Это беда для флоры, беда для фауны. Потому что мелкие животные спастись не успевают, когда горит трава. К счастью, огонь не добрался до жилых домов. За железнодорожной насыпью находится поселок Ферма. И когда такие пожары происходят, люди успевают снять на мобильный телефон и сообщают в МЧС.

Точно так же горела трава ночью в Пермском районе, напротив Закамска. Люди успели это заснять с другого берега Камы. Зарево было видно очень далеко. Как говорят специалисты, это очень опасно, если рядом находится не только жилье, но и лес.

зарево

Иван Яруничев, заместитель директора ГКУ «Пемское лесничество»: "Если низовой пожар, это еще не так страшно. Но он может перейти в верховой, и это может быть очень опасно. Остановить его очень трудно".

Специалисты советуют: если вы стали свидетелем такого бедствия, как горение сухой травы, не надо пытаться потушить самому. Есть специальное приложение, с помощью которого можно также сообщать о том, что где-то горит трава или лес.

сухая трава

Не менее 200 раз только в апреле пожарные выезжали на вызовы горения сухой травы. Причины разные – умышленный поджог, брошенная не затушенная сигарета. Если кто-то будет пойман при поджоге, пусть даже ненамеренном, при разведении костра, при бросании сигареты из-за чего случился пожар, речь идет о многотысячных штрафах. А если сильно поврежден лес, то может дойти и до уголовного преследования.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Происшествия

Опубликовано: 23.04.2019 в 10:35 в рубрике - Вести Пермь

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