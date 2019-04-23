Национальный лесной форум поднимет главные проблемы отрасли

В Перми стартовал Национальный лесной форум. Его участниками стали более 500 человек из 27 регионов страны: это специалисты отрасли, представители бизнес-сообществ, региональной и федеральной власти. Гостям продемонстрировали работу Пермского лесопожарного центра, где показали спецтехнику и беспилотные летальные аппараты для ведения воздушного наблюдения.

В качестве примера сохранения и преображения городских лесов участники Национального лесного форума посетили зону отдыха Золотые пески в Черняевском лесу. Там же состоялась посадка деревьев. Среди саженцев декоративные яблони, груши и один кедр. Программа форума рассчитана на два дня. За это время участникам предстоит обсудить основные проблемы лесной отрасли.