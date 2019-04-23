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← В Перми вынесен приговор директору турфирмы «Мастер путешествий»

На Чусовском мосту будет организовано реверсивное движение

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ремонт

На Чусовском мосту стартовал очередной масштабный ремонт. До 28 июня работы будут вестись на участке с первого по четвертый пролёт ближе к Перми. Строителям предстоит разобрать старое покрытие, заменить арматуру, а затем собрать всё уже из новых материалов. Решение о ремонте было принято в январе, когда обнаружили серьёзную деформацию. С обратной стороны моста при движении машин из отверстия сыплются куски бетона.

На время работ будет организовано реверсивное движение, однако в выходные и праздничные дни открывать намерены обе полосы, а ремонт приостанавливать. Конкретно - по субботам и воскресеньям, с 1 мая по 5 мая и с 9 мая по 12 мая включительно, а также 12 июня 2019 года. В будние дни водителям нужно будет закладывать дополнительное время на возможные пробки и мониторить сайт краевого Минтранса.

Кирилл Мостовой, начальник отдела строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог Министерства транспорта Пермского края: "В один из дней необходимо будет закрывать движение на ночь на три часа примерно с часу до четырех утра. Полностью движение будет перекрыто, это связано с тем, что смесь быстротвердеющая, во время заливки не должна подвергаться деформации от проезжающих машин. Здесь надо будет оперативно смотреть информацию на нашем сайте - сайте Минтранса Пермского края".

 

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 23.04.2019 в 09:42 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми вынесен приговор директору турфирмы «Мастер путешествий»

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