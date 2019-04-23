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В Перми вынесен приговор директору турфирмы «Мастер путешествий»
Наказание - практические максимальное. На старте сезона отпусков в Перми вынесен приговор директору турфирмы "Мастер путешествий" – 5,5 лет колонии. Расследование дела продолжалось без месяца год, потерпевшими признаны 37 семей, люди остались без заграничного отдыха.
Мальчишки так ждали своей первой поездки на море, что даже спать ложились в ластах и масках - это про своих сыновей рассказывает одна из пострадавших. Их путешествие не состоялось, так же, как и еще для 36 пермских семей.
Судебное заседание по делу обманутых путешественников подходит к финалу в аккурат с началом сезона отпусков. Семья Елены горьким опытом научена. В декабре 2017 они купили путевки на Кипр. За три дня до долгожданного отпуска выяснилось, что путешествие не состоится.
Елена, потерпевшая: "Мы потеряли в данном случае практически 180 тысяч рублей".
На время следствия Леонид Другов находился на свободе, поэтому и в суд пришел сам - с большой хозяйственной сумкой. Обычно словоохотливый, в этот раз «Мастер путешествий» с прессой разговаривать не стал.
На прошлом судебном заседании, когда Другову предоставили последнее слово, в качестве доводов он привел колебания валют, некий «кассовый разрыв» и болезнь жены.
Леонид Другов, подсудимый: "У нее тяжелое и в последнее время сильно прогрессирующее смертельное онкологическое заболевание. Вполне возможно, что мы в ближайшем будущем больше не увидим друг друга".
Но на главный вопрос - где пропавшие 4 млн рублей, которые заплатили его клиенты - «Мастер путешествий» так и не ответил.
На оглашение приговора пострадавшие не пришли, возможно, сказался рабочий понедельник, а может, обманутым людям просто больше нечего сказать. Свои услуги Другов рекламировал через страницы в социальных сетях - это следует уже из материалов уголовного дела. Кипр, Египет, Турция, Доминикана - подсудимый предлагал клиентам туры раннего бронирования на невероятно выгодных условиях.
Антон Долматов, судья Мотовилихинского районного суда города Перми: "Не имея реальных намерений выполнять обязательства по договору, получил денежные средства, похитил, не выполнив взятые на себя обязательства по договору, распорядился ими по своему усмотрению".
Суд приговорил Другова к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей. Под стражу его взяли в зале заседания.
Еще на первом заседании Другов назвал приговор слишком суровым и заявил, что будет обжаловать.
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