Народные избранники обсудят транспортную реформу

Очередная парламентская неделя началась в Пермской городской думе. На заседании планируют обсудить один из ключевых вопросов - транспортную реформу в городе. Сама новая схема на обсуждение депутатов пока не выносится, еще не до конца обработаны предложения жителей, поступивших на встречах в районах, время есть до 2020 года. Именно тогда по задумке разработчиков новая транспортная схема должна быть принята и начнет работать.