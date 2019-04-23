Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми прошел большой забег для самых маленьких

В Перми вынесен приговор директору турфирмы «Мастер путешествий» →

Народные избранники обсудят транспортную реформу

смотреть видео

депутаты

Очередная парламентская неделя началась в Пермской городской думе. На заседании планируют обсудить один из ключевых вопросов - транспортную реформу в городе. Сама новая схема на обсуждение депутатов пока не выносится, еще не до конца обработаны предложения жителей, поступивших на встречах в районах, время есть до 2020 года. Именно тогда по задумке разработчиков новая транспортная схема должна быть принята и начнет работать. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 23.04.2019 в 08:40 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми прошел большой забег для самых маленьких

В пермском ТЮЗе выбрали самый театральный класс

Пермский край. Неделя за 159 секунд

На Чусовском мосту стартовал масштабный ремонт

«Мастер путешествий» обманул клиентов на 4 млн рублей

В Губахе открыли новую ледовую арену

«Калий Баскет Юниор»: маленький шаг в большой спорт

Общегородской субботник собрал более тысячи человек

В Перми стартовал Национальный лесной форум

Пермские кадеты сдавали нормы ГТО


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми прошел большой забег для самых маленьких

В Перми вынесен приговор директору турфирмы «Мастер путешествий» →

Обратите внимание

в Перми

Приколы «Тотального диктанта», или Грамотеи жгут

На Тотальном диктанте отравитель Моцарта Сальери у многих превратился в Савелия...
23.04.2019 в 11:20

Метки: в Перми, В России, Общество

Этим летом в Перми будут работать 153 лагеря досуга и отдыха

Для отдыха в них сертификат не понадобится
23.04.2019 в 11:09

Метки: в Перми, Образование, Общество

Прикамью грозит дефицит рабочих мест

К 2024 году на рынок труда выйдет 130 тысяч выпускников, а на пенсию по возрасту отправятся только 69 тысяч человек.
23.04.2019 в 11:00

Метки: в Перми, в Пермском крае

1 мая в Перми изменится движение транспорта

С 05:00 до 13:00 для движения транспорта будет закрыт центр города
23.04.2019 в 10:38

Метки: в Перми, Общество, Анонс

Пал сухой травы - недалеко до беды

Более двухсот выездов на возгорания сухой травы - такова апрельская статистика МЧС.
23.04.2019 в 10:35

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Происшествия

В России

Приколы «Тотального диктанта», или Грамотеи жгут

На Тотальном диктанте отравитель Моцарта Сальери у многих превратился в Савелия...
23.04.2019 в 11:20

Метки: в Перми, В России, Общество

Национальный лесной форум поднимет главные проблемы отрасли

В Перми стартовал Национальный лесной форум. Его участниками стали более 500 человек из 27 регионов.
23.04.2019 в 10:09

Метки: в Перми, Общество, В России

Пермяка обокрали на вокзале Вологды

Мужчина уснул и лишился сумки с ноутбуком
22.04.2019 в 13:07

Метки: В России, Происшествия, Преступления

В 2021 году Пермь станет столицей Дельфийских игр

Игры этого года пройдут с 19 по 24 апреля в Ростовской области. Делегация Пермского края включает 92 человека.
19.04.2019 в 16:14

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае

Cтратегия QRM как перспектива производства

В Перми проходит 5-я всероссийская конференция по повышению производительности труда.
19.04.2019 в 11:00

Метки: в Перми, Экономика, В России

Лента новостей RSS каналы

Приколы «Тотального диктанта», или Грамотеи жгутПриколы «Тотального диктанта», или Грамотеи жгут

Этим летом в Перми будут работать 153 лагеря досуга и отдыхаЭтим летом в Перми будут работать 153 лагеря досуга и отдыха

Прикамью грозит дефицит рабочих местПрикамью грозит дефицит рабочих мест

1 мая в Перми изменится движение транспорта1 мая в Перми изменится движение транспорта

Пал сухой травы - недалеко до бедыПал сухой травы - недалеко до беды

В Пермском районе сбили школьника на велосипедеВ Пермском районе сбили школьника на велосипеде

В Перми состоится прямая линия по объединению школ и детсадовВ Перми состоится прямая линия по объединению школ и детсадов

Национальный лесной форум поднимет главные проблемы отраслиНациональный лесной форум поднимет главные проблемы отрасли

В Перми опрокинувшийся джип перегородил проезжую частьВ Перми опрокинувшийся джип перегородил проезжую часть

На Чусовском мосту будет организовано реверсивное движениеНа Чусовском мосту будет организовано реверсивное движение

В Перми вынесен приговор директору турфирмы «Мастер путешествий»В Перми вынесен приговор директору турфирмы «Мастер путешествий»

Народные избранники обсудят транспортную реформуНародные избранники обсудят транспортную реформу

В Перми прошел большой забег для самых маленькихВ Перми прошел большой забег для самых маленьких

Директора пермской турфирмы признали виновным в мошенничествеДиректора пермской турфирмы признали виновным в мошенничестве

В пермском ТЮЗе выбрали самый театральный классВ пермском ТЮЗе выбрали самый театральный класс

МОНОfest стал международнымМОНОfest стал международным

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Во вторник в Перми временно отключат 1 и 2 мультиплексыВо вторник в Перми временно отключат 1 и 2 мультиплексы

На Чусовском мосту стартовал масштабный ремонтНа Чусовском мосту стартовал масштабный ремонт

В Перми началась регистрация на велопробег «Пермское кольцо»В Перми началась регистрация на велопробег «Пермское кольцо»

«Мастер путешествий» обманул клиентов на 4 млн рублей«Мастер путешествий» обманул клиентов на 4 млн рублей

В Губахе открыли новую ледовую аренуВ Губахе открыли новую ледовую арену

«Калий Баскет Юниор»: маленький шаг в большой спорт«Калий Баскет Юниор»: маленький шаг в большой спорт

Общегородской субботник собрал более тысячи человекОбщегородской субботник собрал более тысячи человек

Деньги, а не земельный участок. Власти Перми разрабатывают механизм единовременных выплат многодетным семьямДеньги, а не земельный участок. Власти Перми разрабатывают механизм единовременных выплат многодетным семьям

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную