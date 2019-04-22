В Перми прошел большой забег для самых маленьких
В Перми прошел ежегодный забег в ползунках. Нынче он собрал рекордное количество участников - почти 350 малышей. Кто победил в состязании?
На старт, внимание, поползли! Почти 350 малышей, нарядившись во все лучшее сразу, проползали дистанцию в несколько метров - каждый со своим временем и направлением.
Самое важное в соревнованиях - не то, кто первый придет к финишу, а в какую сторону будут позти карапузы. Иногда бывало так, что игрушка у соседнего спортсмена была интереснее, и спортсмен менял траекторию почти на 90 градусов.
Здесь все, как на настоящих соревнованиях. Взвешивания перед стартами, правда, отменили, но по возрастным категориям спортсменов разделили.
Правило только одно - ребенок должен только ползти и не вставать на ноги.
А вот для родителей и болельщиков никаких правил нет. Они поддерживали своих малышей, как могли.
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