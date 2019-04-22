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В Перми прошел большой забег для самых маленьких →

В пермском ТЮЗе выбрали самый театральный класс

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В пермском ТЮЗе завершился конкурс «Самый театральный класс».  Главным призом стало приглашение всего класса в будущем сезоне на премьеру детского спектакля, название которого пока держится в секрете.  По условиям состязания,  школьники должны были посещать постановки целый год и потом выполнять задание, которые они получили в театре.  Весь год ребята рисовали, создавали поделки и писали сочинения. Лучшие работы заняли почётное место на выставке в фойе ТЮЗа.

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 22.04.2019 в 17:33 в рубрике - Вести Пермь

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