В пермском ТЮЗе выбрали самый театральный класс
В пермском ТЮЗе завершился конкурс «Самый театральный класс». Главным призом стало приглашение всего класса в будущем сезоне на премьеру детского спектакля, название которого пока держится в секрете. По условиям состязания, школьники должны были посещать постановки целый год и потом выполнять задание, которые они получили в театре. Весь год ребята рисовали, создавали поделки и писали сочинения. Лучшие работы заняли почётное место на выставке в фойе ТЮЗа.
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