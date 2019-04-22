В пермском ТЮЗе выбрали самый театральный класс

В пермском ТЮЗе завершился конкурс «Самый театральный класс». Главным призом стало приглашение всего класса в будущем сезоне на премьеру детского спектакля, название которого пока держится в секрете. По условиям состязания, школьники должны были посещать постановки целый год и потом выполнять задание, которые они получили в театре. Весь год ребята рисовали, создавали поделки и писали сочинения. Лучшие работы заняли почётное место на выставке в фойе ТЮЗа.