Пермский край. Неделя за 159 секунд

Видео недели

Терминатор, агент Смит и еще с десяток фантастических героев последних лет в одном флаконе. Точнее, в одной только новой разработке пермской компании PROMOBOT. В Сколково представлен «Алекс». Это человекообразный робот – компаньон, который уже умеет говорить и использовать при этом мимику. Манипуляции, которые проделывают с самим роботом, раньше за большие деньги рисовали создатели спецэффектов. Например, у него запросто можно заменить лицо. Разработчики говорят, что в будущем эта опция будет отдана на откуп заказчику. Какую внешность он выберет, такую «Алексу» и сделают. А пока он носит лицо, скопированное у одного из топ-менеджеров компании PROMOBOT.

Потеря недели

Теперь - только в объезд. Или вплавь. В Пермском крае закрылась последняя ледовая переправа. Дольше всех погоде сопротивлялся «зимник» под Гайнами. Но и здесь в начале недели лед начал быстро таять. Там, где он еще сохранился, машина уже не пройдет точно. Провалится. Да и у человека есть все шансы искупаться в ледяной воде. Отсюда - лаконичный и не допускающий возражений вердикт от МЧС: выезд и выход на лед запрещен!

Результат недели

2 из 45. Это соотношение полученных «Золотых Масок» к общему «пермскому» представительству в номинациях. Наше реноме спас оперный театр. Уже шутят, что маски не две, а одна, но побольше. Так как получены они за один спектакль - оперу «Жанна на костре». Про скромный результат одни говорят: «что-то не то с пермской культурой». Другие: «что - то не то с самой премией». Одни говорят: «в Перми запал на исходе»; другие саму национальную театральную премию называют «колхозным корпоративом, который опускает русский театр до уровня сельского клуба».

Предложение недели

Улица «Царя Бориса». Одну из новых магистралей в Свердловском районе краевой столицы предложено назвать именем Бориса Коноплева. Вариант проходной на 100%. Во-первых, масштаб личности. Борис Всеволодович по нашим временам стал личностью практически легендарной. Самые заметные достижения региона связывают с двумя десятками лет его нахождения «у руля». Во - вторых, предложение исходит от краевых депутатов. В - третьих, в пермской мэрии уже озаботились поиском имен для улиц в новом микрорайоне Красные Казармы. Если все «срастется», то Коноплев окажется в компании таких выдающихся личностей как Василий Татищев, Карл Модерах, Вильгельм де Геннин, Александр Турчевич, Иван Любимов, Дмитрий Смышляев и Николай Воронцов.