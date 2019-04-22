«Мастер путешествий» обманул клиентов на 4 млн рублей

Мотовилихинский суд с утра начал оглашать приговор директору пермской туристической фирмы «Мастер путешествий» Леониду Другову. Его обвиняют в мошенничестве при обмане клиентов на 4 миллиона рублей и просят приговорить к 6-ти годам лишения свободы.

В своем последнем слове Леонид Другов долго рассказывал про колебания валют и некий «кассовый разрыв», но на главный вопрос - где пропавшие 4 млн рублей, которые заплатили его клиенты - «Мастер путешествий» так и не ответил.

За процессом внимательно следит корреспондент Мария Шилова.