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«Мастер путешествий» обманул клиентов на 4 млн рублей

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Другов

Мотовилихинский суд с утра начал оглашать приговор директору пермской туристической фирмы «Мастер путешествий» Леониду Другову. Его обвиняют в мошенничестве при обмане клиентов на 4 миллиона рублей и просят приговорить к 6-ти годам лишения свободы.

В своем последнем слове Леонид Другов долго рассказывал про колебания валют и некий «кассовый разрыв», но на главный вопрос - где пропавшие 4 млн рублей, которые заплатили его клиенты - «Мастер путешествий» так и не ответил.

За процессом внимательно следит корреспондент Мария Шилова.

Метки: в Перми, Общество, Преступления, Деньги

Опубликовано: 22.04.2019 в 15:40 в рубрике - Вести Пермь

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