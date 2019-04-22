Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «Калий Баскет Юниор»: маленький шаг в большой спорт

В Губахе открыли новую ледовую арену

смотреть видео

Губаха

Долгожданное событие для Губахи. Здесь теперь со всеми удобствами можно играть в хоккей или заниматься фигурным катанием, или просто на коньках кататься. В минувшую субботу губернатор Пермского края Максим Решетников был в городе с рабочим визитом. Понятно, что вопросов обсудили массу. И, вполне возможно, круглогодичный лед - далеко не самый злободневный из них. Зато самый обсуждаемый жителями Губахи и самый зрелищный.

Звенящая тишина. Это о том месте, где сейчас возводят декорации к съёмкам фильма «Сердце Пармы». Замдиректора картины Евгений Пугин сегодня в роли экскурсовода. Вот крепостная стена средневековой Чердыни, через которую будет заходить войско Михана. Говорят, чтобы вникнуть, губахинцы активно начали читать Алексея Иванова - автора исторического романа.

Губаха

Евгений Пугин, заместитель директора картины «Сердце Пармы»: "Там будет построено ещё несколько домиков, церковь с куполами белокаменная".

Стройка завершится к июлю, а уже в августе начнутся съёмки. Губернатору Максиму Решетникову открывают секрет - в этих декорациях будет работать Евгений Миронов. Правда, до его приезда сделать предстоит немало.

Со съёмочной площадки - в переулок Мечты: именно здесь сбылась мечта российского хоккеиста Евгения Кетова, чтобы в родном городе появилась достойная арена, отвечающая всем требованиям. Здесь состоялся первый матч.

матч

Известный нападающий делает первое вбрасывание. Как и эти ребята, он начал заниматься хоккеем в Губахе, правда, совсем в других условиях. Арена будущих чемпионов впечатлила. 37 млн рублей в строительство вложил Пермский край, 10 - местные власти, остальное - после обращения Евгения Кетова - фонд Тимченко.

Игорь Барадачёв, заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко: "Для нас это был самый масштабный проект, мы им занимались около трёх лет, за эти годы фонд потратил около 180 млн рублей".

В финале исторического турнира встретились команды Перми и Губахи. Пермяки победили, но теперь и у местной сборной все шансы стать лидерами.

О том, чтобы возможности вновь открылись, мечтают и в посёлке Шумихинском. В местной школе, рассчитанной на 500 учеников, сегодня учатся всего 46. 30 малышей ходят в местный детский сад. С объединением территории объединили и садик со школой - сначала юридически, а теперь планируют поселить их под одной крышей.

Та же история - в Юбилейном. Здесь сэкономят на капремонте старого здания детского сада плюс еще 700 тысяч рублей в год на коммунальных расходах. Крыло для малышей еще предстоит привести в порядок, а вот спортивный зал в школе уже на зависть многим.

Здравоохранение - ещё одна сфера, не терпящая отсрочек. После капитального ремонта – первого за 40 лет - в Губахинской больнице открылось инфекционное отделение, по словам главврача, лучшее в крае. Теперь вместо двух здесь 8 боксов, рассчитанные на 30 человек. Из каждой палаты - свой выход на улицу.

Андрей Ронзин, главный врач ГКБ №4: "Такой радикальный ремонт проведён впервые, здесь использованы самые современные материалы, сертифицированные, которые имеют особые требования для инфекционных отделений - моющиеся свойства, противопожарные и все остальное".

Теперь дело за узкими специалистами. В последние два года сюда пришли 8 молодых врачей. Для больниц, обслуживающих Губаху, Гремячинск и Кизел нужно больше, но работа идёт.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Здесь томограф заработал в марте, здесь инфекционное отделение - закончен ремонт. Здесь у нас открыт уже онкологический центр, и с мая уже и химиотерапия будет проводиться".

Еще одна точка визита - Уральский химико-технологический колледж, активный участник популярного сейчас движения «Ворлдскиллз» и центр переподготовки рабочих для химической промышленности. К этим достижениям заведение привёл его директор Анатолий Гулин, которого сегодня поздравляют с 70-летием.

Сегодня Губаха не только живёт своей жизнью, но и вносит яркие краски в жизнь гостей территории - речь о путешествиях, культурных и спортивных событиях. Есть шанс, что скоро одной достопримечательностью станет больше: в отличие от московских, после съёмок фильма губахинские декорации не сожгут. Сейчас обсуждается возможность превратить их в туристические объекты.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 22.04.2019 в 15:20 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Калий Баскет Юниор»: маленький шаг в большой спорт

Общегородской субботник собрал более тысячи человек

В Перми стартовал Национальный лесной форум

Пермские кадеты сдавали нормы ГТО

В Перми оглашают приговор директору турфирмы «Мастер путешествий»

Пожарные Прикамья борются с палом сухой травы

Пермяки увидели долгожданную премьеру мюзикла «Винил»

Фонд капремонта запускает новые лифты

В Перми прошел 6-й форум Молодежного кадрового резерва Пермского края

Жителя Чернушки судили за знакомство с террористом


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Калий Баскет Юниор»: маленький шаг в большой спорт

Обратите внимание

в Перми

Общегородской субботник собрал более тысячи человек

Общегородской субботник стал завершающим этапом комплексной весенней уборки.
22.04.2019 в 14:35

Метки: в Перми, Общество

Деньги, а не земельный участок. Власти Перми разрабатывают механизм единовременных выплат многодетным семьям

Утвердить порядок предоставления единовременной денежной выплаты планируется до конца текущего года
22.04.2019 в 14:32

Метки: в Перми, Власть, Общество, Экономика

В Перми стартовал Национальный лесной форум

Участниками форума стали более 500 человек из 27 регионов страны.
22.04.2019 в 14:13

Метки: в Перми, Общество

Пермские кадеты сдавали нормы ГТО

Пермский кадетский корпус имени Суворова стал площадкой для сдачи норм ГТО.
22.04.2019 в 13:30

Метки: в Перми, Общество, Спорт

В Перми оглашают приговор директору турфирмы «Мастер путешествий»

Леонида Другова обвиняют в мошенничестве при обмане клиентов на 4 миллиона рублей.
22.04.2019 в 13:03

Метки: в Перми, Общество

В России

Пермяка обокрали на вокзале Вологды

Мужчина уснул и лишился сумки с ноутбуком
22.04.2019 в 13:07

Метки: В России, Происшествия, Преступления

В 2021 году Пермь станет столицей Дельфийских игр

Игры этого года пройдут с 19 по 24 апреля в Ростовской области. Делегация Пермского края включает 92 человека.
19.04.2019 в 16:14

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае

Cтратегия QRM как перспектива производства

В Перми проходит 5-я всероссийская конференция по повышению производительности труда.
19.04.2019 в 11:00

Метки: в Перми, Экономика, В России

Как украсть миллиард?

В российский прокат выходит отечественный фильм «Миллиард».
18.04.2019 в 10:18

Метки: в Перми, В России, Кино

Причину отравления пермских школьников установят московские специалисты

Материалы отправлены для исследования в Российский Референс-центр по мониторингу возбудителей кишечных инфекций.
18.04.2019 в 09:22

Метки: в Перми, Общество, Здоровье, В России

Лента новостей RSS каналы

В Губахе открыли новую ледовую аренуВ Губахе открыли новую ледовую арену

«Калий Баскет Юниор»: маленький шаг в большой спорт«Калий Баскет Юниор»: маленький шаг в большой спорт

Общегородской субботник собрал более тысячи человекОбщегородской субботник собрал более тысячи человек

Деньги, а не земельный участок. Власти Перми разрабатывают механизм единовременных выплат многодетным семьямДеньги, а не земельный участок. Власти Перми разрабатывают механизм единовременных выплат многодетным семьям

В Перми стартовал Национальный лесной форумВ Перми стартовал Национальный лесной форум

Пермские кадеты сдавали нормы ГТОПермские кадеты сдавали нормы ГТО

Пермяка обокрали на вокзале ВологдыПермяка обокрали на вокзале Вологды

В Перми оглашают приговор директору турфирмы «Мастер путешествий»В Перми оглашают приговор директору турфирмы «Мастер путешествий»

Пожарные Прикамья борются с палом сухой травыПожарные Прикамья борются с палом сухой травы

Музей-диорама отмечает День рожденияМузей-диорама отмечает День рождения

За прошедшие выходные в Прикамье задержали 141 нетрезвого водителяЗа прошедшие выходные в Прикамье задержали 141 нетрезвого водителя

Пермяки увидели долгожданную премьеру мюзикла «Винил»Пермяки увидели долгожданную премьеру мюзикла «Винил»

23 апреля в Перми заработает первый фонтан23 апреля в Перми заработает первый фонтан

Фонд капремонта запускает новые лифтыФонд капремонта запускает новые лифты

В Перми 1 мая будет запрещена продажа алкоголяВ Перми 1 мая будет запрещена продажа алкоголя

В Перми прошел 6-й форум Молодежного кадрового резерва Пермского краяВ Перми прошел 6-й форум Молодежного кадрового резерва Пермского края

На перекрестке улицы Революции и Компроса завершена укладка коммуникацийНа перекрестке улицы Революции и Компроса завершена укладка коммуникаций

В июне в Березниках начнут обследования на новом томографеВ июне в Березниках начнут обследования на новом томографе

Жителя Чернушки судили за знакомство с террористомЖителя Чернушки судили за знакомство с террористом

В Прикамье проходит «горячая» линия по профилактике клещевого энцефалитаВ Прикамье проходит «горячая» линия по профилактике клещевого энцефалита

Вести Пермь. События недели 21.04.2019Вести Пермь. События недели 21.04.2019

Дно Мотовилихинского пруда усеяно трупами огромных карповДно Мотовилихинского пруда усеяно трупами огромных карпов

Итоги визита губернатора в Краснокамский городской округИтоги визита губернатора в Краснокамский городской округ

Екатерина Гусева: «В бытовом плане я опасна!»Екатерина Гусева: «В бытовом плане я опасна!»

Готовимся к ПасхеГотовимся к Пасхе

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную