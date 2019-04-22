В Губахе открыли новую ледовую арену

Долгожданное событие для Губахи. Здесь теперь со всеми удобствами можно играть в хоккей или заниматься фигурным катанием, или просто на коньках кататься. В минувшую субботу губернатор Пермского края Максим Решетников был в городе с рабочим визитом. Понятно, что вопросов обсудили массу. И, вполне возможно, круглогодичный лед - далеко не самый злободневный из них. Зато самый обсуждаемый жителями Губахи и самый зрелищный.

Звенящая тишина. Это о том месте, где сейчас возводят декорации к съёмкам фильма «Сердце Пармы». Замдиректора картины Евгений Пугин сегодня в роли экскурсовода. Вот крепостная стена средневековой Чердыни, через которую будет заходить войско Михана. Говорят, чтобы вникнуть, губахинцы активно начали читать Алексея Иванова - автора исторического романа.

Евгений Пугин, заместитель директора картины «Сердце Пармы»: "Там будет построено ещё несколько домиков, церковь с куполами белокаменная".

Стройка завершится к июлю, а уже в августе начнутся съёмки. Губернатору Максиму Решетникову открывают секрет - в этих декорациях будет работать Евгений Миронов. Правда, до его приезда сделать предстоит немало.

Со съёмочной площадки - в переулок Мечты: именно здесь сбылась мечта российского хоккеиста Евгения Кетова, чтобы в родном городе появилась достойная арена, отвечающая всем требованиям. Здесь состоялся первый матч.

Известный нападающий делает первое вбрасывание. Как и эти ребята, он начал заниматься хоккеем в Губахе, правда, совсем в других условиях. Арена будущих чемпионов впечатлила. 37 млн рублей в строительство вложил Пермский край, 10 - местные власти, остальное - после обращения Евгения Кетова - фонд Тимченко.

Игорь Барадачёв, заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко: "Для нас это был самый масштабный проект, мы им занимались около трёх лет, за эти годы фонд потратил около 180 млн рублей".

В финале исторического турнира встретились команды Перми и Губахи. Пермяки победили, но теперь и у местной сборной все шансы стать лидерами.

О том, чтобы возможности вновь открылись, мечтают и в посёлке Шумихинском. В местной школе, рассчитанной на 500 учеников, сегодня учатся всего 46. 30 малышей ходят в местный детский сад. С объединением территории объединили и садик со школой - сначала юридически, а теперь планируют поселить их под одной крышей.

Та же история - в Юбилейном. Здесь сэкономят на капремонте старого здания детского сада плюс еще 700 тысяч рублей в год на коммунальных расходах. Крыло для малышей еще предстоит привести в порядок, а вот спортивный зал в школе уже на зависть многим.

Здравоохранение - ещё одна сфера, не терпящая отсрочек. После капитального ремонта – первого за 40 лет - в Губахинской больнице открылось инфекционное отделение, по словам главврача, лучшее в крае. Теперь вместо двух здесь 8 боксов, рассчитанные на 30 человек. Из каждой палаты - свой выход на улицу.

Андрей Ронзин, главный врач ГКБ №4: "Такой радикальный ремонт проведён впервые, здесь использованы самые современные материалы, сертифицированные, которые имеют особые требования для инфекционных отделений - моющиеся свойства, противопожарные и все остальное".

Теперь дело за узкими специалистами. В последние два года сюда пришли 8 молодых врачей. Для больниц, обслуживающих Губаху, Гремячинск и Кизел нужно больше, но работа идёт.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Здесь томограф заработал в марте, здесь инфекционное отделение - закончен ремонт. Здесь у нас открыт уже онкологический центр, и с мая уже и химиотерапия будет проводиться".

Еще одна точка визита - Уральский химико-технологический колледж, активный участник популярного сейчас движения «Ворлдскиллз» и центр переподготовки рабочих для химической промышленности. К этим достижениям заведение привёл его директор Анатолий Гулин, которого сегодня поздравляют с 70-летием.

Сегодня Губаха не только живёт своей жизнью, но и вносит яркие краски в жизнь гостей территории - речь о путешествиях, культурных и спортивных событиях. Есть шанс, что скоро одной достопримечательностью станет больше: в отличие от московских, после съёмок фильма губахинские декорации не сожгут. Сейчас обсуждается возможность превратить их в туристические объекты.