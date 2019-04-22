«Калий Баскет Юниор»: маленький шаг в большой спорт

Маленький шаг в большой спорт. Так говорят про уникальный даже в российских масштабах проект «Калий Баскет Юниор». Суть проста: выйти на паркет и сразиться со сверстниками может практически любой желающий. От желающих отбоя нет. Счет им идет на тысячи. Чем может обернуться вполне понятное мальчишеское желание принародно забить свои первые три очка?

Свисток и мяч в игре. На паркете четвероклассники. Финал четырех. В зеленой форме - ребята из Соликамска, в желтой - из Березников. Несмотря на возраст, накал страстей на площадке нешуточный.

Безучастных в зале нет. Взрослые со зрительских мест подбадривают юных спортсменов. Те, кто ещё не в игре соревнуются, кто громче и дружнее поддержит кричалкой.

Игры 4-го сезона Школьной баскетбольной лиги «Калий Баскет Юниор» начались в ноябре 2018 года и проводились по правилам мини-баскетбола.

Занятия ведут тренеры Международной Федерации баскетбола из Сербии, а также российские специалисты высшей категории, работавшие в ведущих баскетбольных центрах России.

Татьяна Низамиева, тренер МАОУ «СОШ № 9» г. Соликамск: "Больше на технику, стараемся и физические показатели развивать, но у нас это больше летом, а в течение учебного года с сентября по май месяц у нас идут игры -техника, техника, техника".

Участие в Школьной баскетбольной лиге даёт юным спортсменам возможность попробовать свои силы в серьёзных соревнованиях. Самые результативные игроки в перспективе приглашаются в сборные команды Березников и Соликамска в своих возрастных группах для развития мастерства и дальнейшего участия в краевых и всероссийских турнирах.

Алексей Пегушин, мастер спорта международного класса по баскетболу: "Очень многих детей мы не можем отследить, отсмотреть, чтобы привлечь их к баскетболу, и поэтому создается именно это соревнование. В рамках его мы видим, что есть такие-то дети, с ними работают педагоги тренера в центрах".

Проект «Уралкалия» по развитию баскетбола как массового вида спорта в Березниках и Соликамске реализуется с 2013 года. За это время открыто 28 баскетбольных центров, в которых тренируется около полутора тысяч спортсменов в возрасте от 5 до 15 лет, приобретены более двух тысяч комплектов тренировочной формы, спортивный инвентарь, отремонтировано 10 спортивных залов.

Михаил Пресняков, менеджер проекта «Развитие баскетбола как массового вида спорта для детей и подростков в городах Березники и Соликамск» ПАО «Уралкалий»: "Лига, которую проводит компания «Уралкий» «Калий Баскет Юниор», это 1-4 классы. У нас играют дети уже на уровне, из этих детей уже многие играют в сборных командах нашего клуба. ШБЛ - это маленький шаг в большой спорт, мы можем в этом году похвастаться своими результатами, что у нас три сборных команды клуба участвуют в финале первенства страны".

Школьная баскетбольная лига «Калий Баскет Юниор» – уникальный проект в масштабах России, так как позволяет учащимся вторых, третьих и четвёртых классов любой школы из Березников и Соликамска собрать команду и участвовать в соревнованиях. Тогда как официальные игры проводятся только с пятого класса.

«Добейся успеха» - лозунг «Калий Баскета». В этом году добивались успеха 79 команд, это тысяча юных спортсменов из Березников и Соликамска.