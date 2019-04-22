Общегородской субботник собрал более тысячи человек

В Перми в минувшую субботу прошел общегородской субботник. Традиции добровольно и бесплатно прибирать улицы и дворы нынче в России исполнилось 100 лет. Несмотря на такой возраст, идея живет, а количество участников с каждым годом увеличивается.

Хоть общегородской субботник - мероприятие добровольное, в нем только по скромным подсчетам приняли участие больше тысячи человек - школьники, студенты и взрослые.

Убирали весь город. Традиционно уже много лет подряд на городской набережной работает администрация города Перми. Все склоны, ведущие к Каме, очищали от мусора и скопившегося за зиму снега.

На общегородском субботнике приводили в порядок не только места общественного пользования. Практически все общеобразовательные учебные заведения города убирали свои подшефные территории. Так, в школе № 2, расположенной на улице Советская, от прошлогодней листвы и мусора очищали тротуары.

Общегородской субботник стал завершающим этапом комплексной весенней уборки. Несмотря на то, что с начала апреля подрядные организации проделали большую работу, им на помощь пришли управляющие компании и ТСЖ. Вместе с жителями они добирались до самых труднодоступных мест.

На этом мероприятия по уборке города Перми не завершаются. Субботники будут продолжатся вплоть до майских праздников. Затем начнется масштабная озеленительная компания. По планам в этом году город должны украсить 820 тысяч ярких цветов.