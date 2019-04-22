В Перми стартовал Национальный лесной форум. Его участниками стали более 500 человек из 27 регионов страны: это специалисты отрасли, представители бизнес-сообществ, региональной и федеральной власти. Сегодня гостям продемонстрировали работу пермского лесопожарного центра, где показали спецтехнику и беспилотные летательные аппараты, предназначенные для ведения воздушного наблюдения в любое время суток на расстоянии до 50 км с передачей изображения в режиме реального времени.

Программа лесного форума, который проводится под эгидой Государственной Думы при поддержке Минприроды и Рослесхоза, рассчитана на два дня. За это время участникам предстоит обсудить основные проблемы лесной отрасли и приготовить предложения, направленные на совершенствование и повышение эффективности использования лесов как национального богатства.