Пермские кадеты сдавали нормы ГТО
Пермский кадетский корпус имени Суворова стал площадкой для сдачи норм ГТО. Ради учеников сюда привезли мобильную площадку, и все - от мала до велика - могли показать свою готовность к труду и обороне.
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Пермский кадетский корпус имени Суворова стал площадкой для сдачи норм ГТО. Ради учеников сюда привезли мобильную площадку, и все - от мала до велика - могли показать свою готовность к труду и обороне.
|22.04.2019 в 13:30
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Пермские кадеты сдавали нормы ГТО
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Фонд капремонта запускает новые лифты
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