В Перми оглашают приговор директору турфирмы «Мастер путешествий»

Мотовилихинский суд начал оглашать приговор директору пермской туристической фирмы «Мастер путешествий» Леониду Другову. Его обвиняют в мошенничестве при обмане клиентов на 4 миллиона рублей и просят приговорить к 6 годам лишения свободы.

В зал суда Леонид Другов пришел с огромной сумкой. Его обвиняют в обмане 37 семей. Судья подробно рассказывает о схеме, по которой обманывали каждую семью. Принцип один: Другов предлагал большие скидки за раннее бронирование и полную предоплату. Так, тур в Доминикану при стоимости в 120 тысяч рублей обходился в 99 тысяч. Но по факту ни одна обманутая семья в путешествие не отправилась. Речь идет о 4 миллионах рублей.

В своем последнем слове Другов традиционно ссылался на кассовый разрыв и колебание валют.

Приговор объявят после обеда.