В Перми оглашают приговор директору турфирмы «Мастер путешествий»
Мотовилихинский суд начал оглашать приговор директору пермской туристической фирмы «Мастер путешествий» Леониду Другову. Его обвиняют в мошенничестве при обмане клиентов на 4 миллиона рублей и просят приговорить к 6 годам лишения свободы.
В зал суда Леонид Другов пришел с огромной сумкой. Его обвиняют в обмане 37 семей. Судья подробно рассказывает о схеме, по которой обманывали каждую семью. Принцип один: Другов предлагал большие скидки за раннее бронирование и полную предоплату. Так, тур в Доминикану при стоимости в 120 тысяч рублей обходился в 99 тысяч. Но по факту ни одна обманутая семья в путешествие не отправилась. Речь идет о 4 миллионах рублей.
В своем последнем слове Другов традиционно ссылался на кассовый разрыв и колебание валют.
Приговор объявят после обеда.
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