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Пожарные Прикамья борются с палом сухой травы

пал

В МЧС Пермского края сообщили, что за выходные пожарные выезжали на тушение сухой травы больше тридцати раз. Одно из самых крупных возгораний было зафиксировано недалеко от деревни Заосиново Пермского района. Зарево наблюдалось такое, что его было видно на противоположной стороне Камы. К счастью, до жилых домов пламя дойти не успело.

Видео, фиксирующее возгорание сухой травы, выкладывают в социальных сетях. В частности, на кадрах любительской съемки запечатлено, как полыхает поле недалеко от станции Ферма. Дым здесь настолько мощный, что его видно на всю округу. Обошлось без последствий и пострадавших.

И еще один пожар случился уж совсем рядом с Пермью, недалеко от торговых центров "Метро" и "Декатлон". Здесь сухая трава загорелась прямо рядом с забором автомобильной парковки. Напротив - жилые пятиэтажки. К счастью, машины и люди не пострадали. 

Метки: в Пермском крае, в Перми

Опубликовано: 22.04.2019 в 12:38 в рубрике - Вести Пермь

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