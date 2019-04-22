Пермяки увидели долгожданную премьеру мюзикла «Винил»

Мюзикл «Винил» пермского Театра-Театра будут показывать каждый день в ближайшую неделю, кроме понедельника. Создатели хотят поразить как можно больше зрительских сердец.

Спектакль, которого ждали более 5 лет, начинается с парада продавщиц мороженного, балерин, похожих на кремлёвские башни парашютистов, стюардесс и, конечно же, матрёшек.

Эпоха, которую проиллюстрировал на сцене режиссёр Борис Мильграм и хореограф Егор Дружинин - это конец 50-х. Студенты-стиляги играют джаз и хотят, во что бы то ни стало выступить на Московском международном фестивале студентов. Сюжет не новый, но создатели посмотрели на советскую реальность под другим углом.

Егор Дружинин, хореограф: "Это метафора, это аллегория на Советский Союз и, соответственно, мы можем позволить себе определённый гротеск".

Ярко-красные лакированные плащи у сотрудников КГБ - живое тому подтверждение. Да и вообще все обычные жители одеты здесь совсем не в серое.

Эта первая постановка, которая покажет все возможности новой сцены. Для того чтобы развести сложные по композиции танцы, хореографы чертили круги прямо в фойе театра. Труднее всего артистам за кулисами, теперь им приходится выходить и заходить совсем в другие двери. Из-за этого за сценой они не ходят, а бегают.

Ну, а зрители в зале не успевают сфокусироваться, сцена в движении постоянно. Буйство красок, качественная музыка и живое пение артистов - всё это приводит в восторг и окунает в детство.