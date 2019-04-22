Фонд капремонта запускает новые лифты

Первые семь лифтов, смонтированных в этом году по программе капитального ремонта, готовы к техприемке. Все подъемники находятся в Добрянке. Но скоро присоединятся и другие города, в том числе и Пермь. Жесткие планы - до конца следующего года привести в полный порядок одну тысячу лифтов.

Семь новых лифтов в жилом фонде Добрянки готовы к запуску. Общая сумма контракта составила чуть больше 15 миллионов рублей, а произведены подъёмники на Могилёвском заводе.

Лифт - это, конечно, комфорт. Далеко не все предпочитают подниматься на верхние этажи пешком, но не стоит забывать и про безопасность, поэтому существуют правила, которые необходимо соблюдать.

Новые лифты должна принять комиссия, а до того специализированная организация проводит испытания и выдаёт акт освидетельствования. Что касается испытаний, то здесь всё серьёзно.

Максим Саликов, специалист инженерно-консультационного центра: "Проверка прочности кабины, тяговых элементов, соответственно, их креплений и опоры кабины, проверка требований безопасности технического регламента".

Финальный шаг - страхование лифта, заключение договора на обслуживание и передача документов в Ростехнадзор, который должен дать добро на запуск. Пользоваться можно только после этого, и сразу же с момента пуска вступают в силу гарантийные обязательства производителя.

На сегодняшний день региональный фонд капремонта реализует ускоренную программу модернизации устаревших лифтов, и до конца 2020 года запланировано привести в нормативное состояние почти одну тысячу подъёмников.

Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края: "Это Чернушка, Березники, Пермь, Чайковский, то есть охват - весь Пермский край. Вообще, замена лифтового хозяйства, это вопрос очень серьёзный, сложный на контроле федерации находится, потому что это безопасность".

Что касается времени ожидания в каждом конкретном случае - в среднем новый лифт устанавливают месяца полтора, затем проверки и согласования - и можно запускать.