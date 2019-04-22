В Перми прошел 6-й форум Молодежного кадрового резерва Пермского края. За ним уже прочно закреплен статус одного из механизмов кузницы управленческих кадров. Основа, конечно, это система молодежных парламентов. А вот они уже - настоящий социальный лифт.

Участники форума - это члены краевых и муниципальных молодежных парламентов и кадрового резерва. Открытая площадка, где можно в полной мере реализовать свой творческий и профессиональный потенциал.

Ирина Ивенских, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Это уже шестой форум. Тогда, когда это начиналось - это было пробой пера, и тогда мы говорили о том, что если не получится, то и не стоит продолжать. Видимо, стоит продолжать, 6-й форум, и есть интерес".

Благодаря деятельности Молодежного парламента региона в Прикамье формируется единая система, которая объединяет активную молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Это школа будущих управленцев, которые будут работать в самых разных отраслях региональной экономики.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Сейчас в каждом почти муниципалитете есть муниципальный Молодежный парламент, больше 5 тысяч молодых неравнодушных к своей территории, к жизни молодых людей, на сегодняшний день участвуют в этой работе, и они составляют основу кадрового резерва".

Особенность формирования кадрового резерва в том, что все кандидаты размещали свои анкеты в открытом доступе, голосуют за них публично, на сайте Законодательного собрания Пермского края. Единственное ограничение возраст - он не должен превышать 35 лет.

Артем Дашковский, председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края: "В конце этого года будет формирование нового созыва Молодежного парламента. Он уже будет пятым, и собственно говоря, те, кто пришли сегодня - это те, кто хотят поучаствовать в отборе".

Хоть процедура отбора в Молодежный парламент Пермского края и отличается от настоящих выборов, но по сложности им ничем не уступает. Так что, возможно, здесь, на входе в Законодательное собрание Пермского края, появится еще одна табличка - Молодежный парламент Пермского края.