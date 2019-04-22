Жителя Чернушки судили за знакомство с террористом

В Ленинском суде Перми завершились слушания по уголовному делу в отношении жителя Чернушки, которого обвиняли в том, что он не сообщил куда следует, а наоборот продолжал общение с российским гражданином, который в 2015 году уехал в Сирию и вступил в ряды запрещенной в России организации Исламское государство. Имя подсудимого на всякий случай попросили не называть, а лица - не показывать. Его знакомый террорист все еще где-то занимается своей преступной деятельностью. О чем общались мужчины, не говорится. Но данный процесс, можно сказать, показательный. Прикрывать такого вида преступников нельзя ни при каких обстоятельствах. Правда, сегодня судья постановил уголовное дело прекратить, но назначил штраф - 35 тысяч рублей.