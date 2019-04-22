← Дно Мотовилихинского пруда усеяно трупами огромных карпов
Вести Пермь. События недели 21.04.2019
В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 21 апреля 2019 года.
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← Дно Мотовилихинского пруда усеяно трупами огромных карпов
В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Дмитрий Пантелеев. Выпуск от 21 апреля 2019 года.
|22.04.2019 в 11:00
|22.04.2019 в 10:53
|22.04.2019 в 10:26
|22.04.2019 в 10:13
|22.04.2019 в 09:45
|19.04.2019 в 16:14
|19.04.2019 в 11:00
|18.04.2019 в 10:18
|18.04.2019 в 09:22
|17.04.2019 в 23:38
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Вести Пермь. События недели 21.04.2019
Дно Мотовилихинского пруда усеяно трупами огромных карпов
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