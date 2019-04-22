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← Зелёная вода: специалисты проверяют тепловые сети

Итоги визита губернатора в Краснокамский городской округ

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губернатор

Губернатор Пермского края Максим Решетников побывал с рабочей поездкой в Краснокамском городском округе. Событий и тем было много, как всегда в таких поездках. В частности, глава региона пообещал еженедельно мониторить строительство детского сада в микрорайоне Звездный, чтобы сдали в срок. А дирекция спорткомплекса «Ледовый» получила весть о положительном решении вопроса с ремонтом кровли.

Голубые коровы - настоящая гордость Романовых - и отличительная черта их семейной фермы. Сельхозбизнес супруги организовали 13 лет назад, подав пример односельчанам. Рядом - угодья Натальи Усовой - она разводит перепелов. В прошлом году получила грант от Пермского края - 10 млн рублей, теперь готова расширяться.

Наталья Усова, глава крестьянского фермерского хозяйства: "У нас будет больше яйца, больше мяса, больше тушенки - мы ее варим, кстати, и мариновать яйцо будем".

детсад

В микрорайоне Звездный продолжается строительство детского сада на 240 мест. Он должен решить вопрос с очередью для детей младше 3 лет и создать дополнительно ясельные места. Стройку планируют закончить до 1 августа. Губернатор поторопил подрядчика и Минстрой, а местным властям дал поручение - держать объект на контроле.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Вы будете мне раз в неделю скидывать на телефон фотографии, что здесь происходит и отчет. Контролируйте".

Деревянная игрушка была брендом Краснокамска и остается им после объединения территории в городской округ. А вот производство на фабрике меняется - в сторону расширения ассортимента и рынка сбыта. В том числе благодаря участию в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

деревянная игрушка

Светлана Неганова, директор ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки»: "Наша задача стоит не сократить работников, а увеличить объемы, мы, конечно, стараемся выйти на экспорт, чтобы увеличить производство еще больше, но при этом кадры не добавить".

На ледовой арене Краснокамска стартовал межрегиональный детский турнир на кубок «Красной звезды». За успехами подрастающих хоккеистов с трибуны болельщиков наблюдал губернатор. После Максим Решетников озвучил - «Вопрос с ремонтом кровли стадиона решен - на эти цели край выделил 15 млн рублей».

хоккей

Финалом рабочей поездки стала встреча с жителями. Вопросов было много - про дороги, воду, строительство школы, снос аварийного жилья. Краснокамцы у себя дома перемены видят, поэтому и становятся более активными, создают общественные организации и подключаются к решению проблем.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Объединение территории - это такой дополнительный импульс. Очень важно не забывать этот баланс самого Краснокамска и отдаленных территорий, которые присоединились, потому что очень важно, чтобы и Майский развивался, и в Оверятах люди чувствовали, что идет улучшение".

Так в центре Краснокамска уже обретает очертания большой парк, его проектом жители довольны.

 

Мария Шилова

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 22.04.2019 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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