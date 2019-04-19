Зелёная вода: специалисты проверяют тепловые сети

Начиная с сегодняшнего дня в кранах пермяков может появиться зеленая вода, в тех домах - где теплосноситель попадает в водопровод. Специалисты проверяют тепловые сети на предмет возможных дефектов с помощью специального красителя ярко-зеленого цвета Уранин А . Он также позволяет определить места незаконных врезок. Краситель безопасен для людей, однако если вы его увидели - необходимо обратиться в организации, обслуживающие жилой фонд - УК и ТСЖ.