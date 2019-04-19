Зелёная вода: специалисты проверяют тепловые сети
Начиная с сегодняшнего дня в кранах пермяков может появиться зеленая вода, в тех домах - где теплосноситель попадает в водопровод. Специалисты проверяют тепловые сети на предмет возможных дефектов с помощью специального красителя ярко-зеленого цвета Уранин А . Он также позволяет определить места незаконных врезок. Краситель безопасен для людей, однако если вы его увидели - необходимо обратиться в организации, обслуживающие жилой фонд - УК и ТСЖ.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми отметили День молодого донора
В Ивовом сквере высадят новые деревья
Губернатор совершает рабочую поездку в Краснокамский городской округ
В школах Перми стартовали «Думские уроки»
В Пермь с «Золотыми масками» вернулась делегация театра оперы и балета
Зрелищная процедура: в Перми помыли памятники Ленину и Татищеву
«100 баллов до победы»: старшеклассникам раскрыли секреты успешной сдачи ЕГЭ
Cтратегия QRM как перспектива производства
25 лет работы в интересах жителей
Губернатор обозначил главные векторы развития края
Добавить комментарий: