Дно Мотовилихинского пруда усеяно трупами огромных карпов

В сети появилось видео - на кадрах трупы огромных карпов, лежащие посреди гор мусора на обнажившемся дне Мотовилихинского пруда. Их десятки. Рыба, очевидно, погибла, когда спустили пруд. Уже к вечеру жуткое место скрыла вода. День выдался теплым, и пруд начал наполняться сточными водами. Из Пермского управления по экологии и природопользования, где перед спуском воды обещали, что рыба не пострадает, пока никакой реакции на ролик очевидца не последовало.