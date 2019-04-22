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Вести Пермь. События недели 21.04.2019 →

Дно Мотовилихинского пруда усеяно трупами огромных карпов

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карпы

В сети появилось видео - на кадрах трупы огромных карпов, лежащие посреди гор мусора на обнажившемся дне Мотовилихинского пруда. Их десятки. Рыба, очевидно, погибла, когда спустили пруд. Уже к вечеру жуткое место скрыла вода. День выдался теплым, и пруд начал наполняться сточными водами. Из Пермского управления по экологии и природопользования, где перед спуском воды обещали, что рыба не пострадает, пока никакой реакции на ролик очевидца не последовало.

 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 22.04.2019 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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← Итоги визита губернатора в Краснокамский городской округ

Вести Пермь. События недели 21.04.2019 →

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