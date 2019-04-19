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В Перми отметили День молодого донора

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Молодых доноров в Перми стимулируют подарками. Акция была объявлена среди молодых людей от 18 до 35 лет, они должны были безвозмездно сдать кровь или ее компоненты на станции переливания или выездных пунктах. Сегодня состоялся розыгрыш, среди заявленных подарков - смартфон, ювелирные украшения и клубная карта. Организаторы постарались создать максимально непринужденную атмосферу. 

 

Метки: в Перми, Здоровье, Общество

Опубликовано: 19.04.2019 в 16:25 в рубрике - Вести Пермь

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