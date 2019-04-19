Губернатор совершает рабочую поездку в Краснокамский городской округ
В процессе укрупнения территорий в Пермском крае рассматривали последствия. Пример - Краснокамский городской округ, возникший после слияния города и района. Рабочую поездку сюда совершает губернатор региона - первые результаты в репортаже Марии Шиловой.
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