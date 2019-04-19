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В Ивовом сквере высадят новые деревья
Волонтеры в Ивовом сквере на улице Гайдара в Перми начали подготовку грунта к посадке северной плакучей ивы и кустарников «Фейрверк». Специально для этого из питомника, который находится в Тюмени, привезут три дерева возрастом около пяти лет и высотой два метра. Акция посвящена 110-летию со дня рождения Валентина Миндовского, более тридцати лет руководившего озеленением крупных городов Прикамья. Лесовод превратил Березники в город-сад, а также разработал новый метод зелёного строительства «питомник-парк». Основное действие намечено на 27 апреля. Работы пройдут также в сквере Миндовского и в Театральном. По словам организаторов, для того чтобы не выбиться из графика, им необходимы помощники. Всех желающих ждут завтра в Ивовом сквере.
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