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← В Пермь с «Золотыми масками» вернулась делегация театра оперы и балета

В школах Перми стартовали «Думские уроки»

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думский урок

«Думские уроки» стартовали в пермских школах. В этом году представительный орган местного самоуправления отмечает 25-летний юбилей. На уроках старшеклассников знакомят с историей думы, с ролью и значением в развитии нашего города.

Павел Фадеев, депутат Пермской городской Думы: "Батареи у вас потрогайте - тёплые, свет горит и так далее - это всё то, что входит в компетенцию городской власти".

Найти самые понятные объяснения тому, чем занимаются администрация и пермская Дума. Павел Фадеев в этом может дать фору: несколько десятков лет назад в школе №102 он преподавал, теперь в этих же стенах разговаривает с детьми уже в качестве депутата.

Павел Фадеев, депутат Пермской городской Думы: "Это завтрашние избиратели. Очень хотелось бы, чтобы они, идя на избирательные участки, во-первых, туда шли. Понимая, как организована работа органов власти на уровне города, они более здраво способны оценить и предвыборную программу депутата".

На «Думских уроках» рассказывают о том, что такое местное самоуправление, и как готовятся к пленарным заседаниям.

Тимур Газизуллин, ученик школа №102 г. Перми: "Интересно было услышать особенности работы. Непосредственно ежедневной работы депутата".

На таких встречах находится место и шуткам: оказывается, думцы, как и школьники, тоже опаздывают, а иногда и прогуливают. Замечания вместо учителя делает председатель Думы.

В ближайшие год-два ребята вступят в возраст избирателей: как оценить программу депутата, его эффективность - об этом также рассказывают на думских уроках. Ну, а самые активные впоследствии могут стать частью Молодёжного парламента Думы.

А это уже шестая школа - урок Александра Буторина. Рассказ занимает всего 10 минут, остальную часть урока депутат посвящает вопросам ребят и небольшой викторине.

Александр Буторин, депутат Пермской городской Думы: "Очень важно, я считаю, знать и историю Пермской городской думы. У нас в этом году 25 лет. Думаю, школьникам тоже интересно, на протяжении этого времени, что происходило в нашем городе. И для будущего важно, интересно, чем будет жить город Пермь, какие планы и решения".

Такие уроки в течение месяца в разных школах своего округа проведут многие депутаты Пермской городской Думы.

Александр Островский, заместитель директора школы №6 г. Перми: "Встречи с депутатами детям нужны, чтобы они немножко понимали, зачем в принципе депутат".

Тимур смог задать свои вопросы. Как будущий историк, он хочет разбираться во всех механизмах управления городом. Один из своих трудов, возможно, он посвятит и родной Перми.

 

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 19.04.2019 в 14:38 в рубрике - Вести Пермь

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← В Пермь с «Золотыми масками» вернулась делегация театра оперы и балета

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