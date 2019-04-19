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В Пермь с «Золотыми масками» вернулась делегация театра оперы и балета

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В Пермь вернулась делегация театра оперы и балета. Привезли с собой две «Золотые маски». Обе получены за работу над «Жанной на костре». Директор театра Андрей Борисов нашел время встретиться с нашей съемочной группой.

Андрей Борисов, директор Пермского театра оперы и балета: "Мы все когда-то в той или иной степени бывали на костре".

Этой метафорой  директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов очень чётко описал состояние творческих людей перед тем, как на исторической сцене Большого театра в Москве начали объявлять победителей.

Андрей Борисов, директор Пермского театра оперы и балета: "Это такое странное ощущение, когда работают одни, а маску получают другие. Это некая такая ирония. Но может, в этом случае «Золотой маски» это оправдано, потому что это работа театра и всех цехов, и всего коллектива".

Жанна на костре

Показ оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре» состоялся на Дягилевском фестивале в 2018 году. Это было событием года в России. Для того чтобы оно состоялось, в Пермь приехал настоящий звёздный десант в лице Одри Боннэ и Денни Лована. Французский актёр с мировой славой просто покорил пермяков и гостей своей простотой и непосредственностью

Ради этой же постановки и мюзикла «Карлик Нос» Театра-Театра высокое жюри «Золотой маски» приехало в Пермь на конкурсный показ, хотя обычно все театры едут в столицу.

Лариса Гоголевская, председатель жюри, солистка Мариинского театра, заслуженная артистка РФ (Санкт-Петербург): "Нам интересно приехать, посмотреть ваши великолепные интерьеры, театры, ваши работы, как люди на периферии первоклассно работают, профессионально".

Вообще, театры Пермского края в этом году получили рекордное количество номинаций - всего 45. 32 было у Пермского театра оперы и балета, 8 - у мюзикла «Карлик Нос» в Театре-Театре и 5 - у Коми-Пермяцкого драматического театра.

В результате две «Золотые маски». Первая в самой главной оперной номинации и вторая - Ромео Кастеллуччи получил заветную награду в качестве лучшего художника в музыкальном театре.

Пермские зрители хотели бы больше, но театральные критики объясняют: главное не количество масок, а постоянные номинации.

Юлия Баталина, журналист, арт-критик: "Сам факт того, что наши спектакли номинируются каждый год, это важно. Это более важно, чем количество наград. Важно, что мы все время в топе российской театральной повестки".

Главная театральная интрига сезона 2018 раскрыта. Но это не значит, что теперь режиссёры, актёры и хореографы могут отдохнуть. Работа в театрах не замедляется ни на один день. Пермский оперный готовится к Дягелевскому сезону, который стартует в этом году 20 мая, а в Театре-Театре уже 19 апреля состоится главная премьера сезона - мюзикл «Винил».

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 19.04.2019 в 12:50 в рубрике - Вести Пермь

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