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Зрелищная процедура: в Перми помыли памятники Ленину и Татищеву

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памятник

Памятник Василию Татищеву накануне  вечером принимал душ. Но сначала от зимней грязи и птичьих следов отмыли монумент Ленину в сквере оперного театра. Процедура эта непростая. И конечно, зрелищная.

С сегодняшнего дня в Перми приступили к полномасштабной помывке городских памятников. Традиционно начинали со сквера у оперного театра и монумента вождю мирового пролетариата - Владимиру Ленину. За год с момента прошлой помывки сама фигура и постамент изрядно запылились.

Юрий Ведерников в сквере у оперного театра гуляет постоянно, пятиметровый памятник Владимиру Ленину за год покрывается внушительным слоем грязи и отходов жизнедеятельности пернатых обитателей парка.

Ленин

Юрий Ведерников, житель г. Перми: "Местные птицы уделывают его так, что иной раз проходишь и жалко памятник".

Даже во время процедуры помывки главные виновники «загрязнения» - это голуби, не покидают бронзовую фигуру Владимира Ленина. Сам памятник и монумент в основании сначала покрывают специальными химическими реагентами, потом смывают и обрабатывают воском.

памятник

Ильдар Халиулин, подрядчик: "Помывка одного памятника занимает от часа до полутора. Это место любимо голубями, не понятно, с чем это связано, поэтому этот памятник можно мыть каждый день".

Ко дню рождения Василия Татищева, он отмечается 19 апреля, также была помыта бронзовая скульптура основателя Перми и гранитный постамент.

памятник Татищеву

 

В ближайшие дни будут почищены объекты монументального искусства – памятный знак «Сибирская застава» на улице Сибирской у входа в парк им. Горького и памятный знак «Орден Ленина».

Андрей Васильев, и.о. директора МАУК «Городской центр охраны памятников г. Перми»: "На следующей неделе у нас запланированы субботники. Волонтеры, молодежь, школьники, будет помывка вручную, ребята выйдут, помоют".

К майским праздникам будут приведены в надлежащий вид еще восемь объектов. Среди них, например, памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу на улице Сибирской и монумент «Героям фронта и тыла» на городской эспланаде, мемориал «Скорбящая», «Бронекатер АК-454».

До майских праздников планируется привести в порядок все памятники, посвященные Великой Отечественной войне. А до Дня города – все остальные монументы и исторические места, размещенные в Перми.

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.04.2019 в 12:00 в рубрике - Вести Пермь

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