«100 баллов до победы»: старшеклассникам раскрыли секреты успешной сдачи ЕГЭ
Мотивационное мероприятие в преддверии выпускного ЕГЭ прошло в Перми. Это уже традиционная акция «Сто баллов до победы». Перед непростым испытанием школьников напутствовали отличники прошлых лет, а ныне успешные студенты, уполномоченный по правам ребенка в Прикамье Светлана Денисова и глава краевого Минобра Раиса Кассина. Детский омбудсмен приняла участие в изготовлении памятных бандан. Правда, кому достался платочек, с нанесенным ее руками узором, осталось тайной. А министр призвала выпускников сохранять спокойствие.
Раиса Кассина, министр образования Пермского края: "Всё это придаёт силы тем, кто будет сдавать в этом году ЕГЭ и они действительно понимают, что главное сдать ЕГЭ честно, относится к этому спокойно, не нервировать ни себя, ни окружающих".
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