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«100 баллов до победы»: старшеклассникам раскрыли секреты успешной сдачи ЕГЭ

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Кассина Раиса

Мотивационное мероприятие в преддверии выпускного ЕГЭ прошло в Перми. Это уже традиционная акция «Сто баллов до победы». Перед непростым испытанием школьников напутствовали отличники прошлых лет, а ныне успешные студенты, уполномоченный по правам ребенка в Прикамье Светлана Денисова и глава краевого Минобра Раиса Кассина. Детский омбудсмен приняла участие в изготовлении памятных бандан. Правда, кому достался платочек, с нанесенным ее руками узором, осталось тайной. А министр призвала выпускников сохранять спокойствие.

платочки

Раиса Кассина, министр образования Пермского края: "Всё это придаёт силы тем, кто будет сдавать в этом году ЕГЭ и они действительно понимают, что главное сдать ЕГЭ честно, относится к этому спокойно, не нервировать ни себя, ни окружающих".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Образование, в Перми, Общество

Опубликовано: 19.04.2019 в 11:30 в рубрике - Вести Пермь

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