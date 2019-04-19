«100 баллов до победы»: старшеклассникам раскрыли секреты успешной сдачи ЕГЭ

Мотивационное мероприятие в преддверии выпускного ЕГЭ прошло в Перми. Это уже традиционная акция «Сто баллов до победы». Перед непростым испытанием школьников напутствовали отличники прошлых лет, а ныне успешные студенты, уполномоченный по правам ребенка в Прикамье Светлана Денисова и глава краевого Минобра Раиса Кассина. Детский омбудсмен приняла участие в изготовлении памятных бандан. Правда, кому достался платочек, с нанесенным ее руками узором, осталось тайной. А министр призвала выпускников сохранять спокойствие.

Раиса Кассина, министр образования Пермского края: "Всё это придаёт силы тем, кто будет сдавать в этом году ЕГЭ и они действительно понимают, что главное сдать ЕГЭ честно, относится к этому спокойно, не нервировать ни себя, ни окружающих".