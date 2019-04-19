Cтратегия QRM как перспектива производства

Стратегия QRM. Как ее усовершенствовать - решают в эти дни в Перми на международной конференции, посвященной повышению производительности труда. Тема на слух довольно сложно воспринимается. Но на самом деле касается всех россиян, не равнодушных к качеству будущего.

Штанговые глубинные насосы - самый распространенный в мире способ добычи нефти. Оборудование пермского производства на хорошем счету - взять хотя бы потребительскую географию. Над повышением производительности в компании «Элкам» работали всегда, с входом в национальный проект, планы стали амбициознее +30%. Начать решили с обучения сотрудников.

Анатолий Пресницкий, мастер участка компании ELKAM: "Чтобы было проще работать, чтобы больше деталей выходило годных".

Аббревиатуру QRM можно перевести на русский как быстрореагирующее производство, которое фокусируется на сокращении времени выполнения заказа, при этом учитывает запросы потребителей. Самый простой пример с токарного участка - если сейчас на наладку станка с ЧПУ уходит до 1,5 часов, то после внедрения программы это время сократиться как минимум вдвое, а дальше, все дело техники.

Роман Полежаев, технический директор компании ELKAM: "Эффективность работы токаря планируем повысить. Приемы в работе новые, производственную логистику планируем улучшить. И в последующем транслировать полученный опыт на все остальные участки".

В эти дни в Перми проходит 5-я всероссийская конференция по повышению производительности труда, посвященная совершенствованию стратегии QRM. Российские и иностранные эксперты изучают опыт пермских предприятий и делятся своим.

К примеру, в голландских университетах есть даже такая специальность - QRM. Пермский край здесь так же в тренде - студенты Политеха пишут диссертацию по этой теме.

Этьен Тиммерманс, руководитель Центра QRM (Нидерланды): "Выпускники университетов, приходя на предприятия, говорят руководителю - давайте займемся QRM - это позволит нам быть более эффективными".

Владимир Солодов, заместитель директора Федерального центра компетенций: "На пермских предприятиях программа реализуется очень активно и успешно. Вы были одним из первых, кто вступил в программу".

С 2017 года в регионе по инициативе губернатора Максима Решетникова, работает федеральная программа «Производительность труда», с 2019 года она реализуется уже в рамках национального проекта.

Елена Дегтярева, первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края: "Мы сегодня учим как директоров предприятий - они проходят стажировку на крупнейших производствах России, так и переобучаем специалистов и субсидируем эти расходы".

В среднем на предприятиях, внедряющих новые технологии, производительность труда выросла на 5-10%, а у некоторых даже больше чем на 40%. В этом году обучение по цифровизации и бережному производству пройдут 5,5 тысяч специалистов с 69 предприятий края. Все они участники национального проекта.