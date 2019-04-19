25 лет работы в интересах жителей

Прошедшее накануне пленарное заседание Законодательного собрания стало юбилейным. Ровно 25 лет назад, так же в апреле 1994-го, впервые собрались 40 только что избранных депутатов, тогда еще Пермской области. Сегодня их приемники уже из 6 по счету созыва вручили экс-спикерам регионального парламента почетные знаки. Награды получили Николай Девяткин и Юрий Медведев.

Юрий Медведев, председатель Законодательного собрания Пермской области (1997-2000): "Сегодня лучшие условия для работы, чем были вчера, сегодня другой состав Законодательного собрания, другие люди, с другими интересами, с другими запросами, с другим потенциалом, чем были тогда. Ведь каждая эпоха, каждое время предъявляет определенные требования к человеку, политику, государственному деятелю".

Специально к юбилею в музее Законодательного собрания открылась новая выставка. Первые экземпляры книги, посвященной истории регионального парламента получили губернатор и депутаты. В этом издании события российского и краевого масштаба показаны через призму решений, которые принимали депутаты разных созывов. В книге 384 уникальных фотографий, информация о важнейших и ярких событиях, комментарии и интервью политиков. Своеобразный учебник по истории прикамского парламентаризма.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Необходимо было принять целый комплекс таких фундаментальных законов для Пермского края, для того чтобы он имел свое развитие. И мне очень приятно, что депутаты с этим справились и справились так, что мы до сих пор гордимся этими результатами и этими законами, и они действительно до сих пор в основе и в фундаменте всего законодательства Прикамья".