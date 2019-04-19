Губернатор обозначил главные векторы развития края

Больше часа выступал перед депутатами парламента Пермского края глава региона Максим Решетников. Весь оставшийся день парламентарии оживленно обсуждали услышанное. Ежегодный доклад губернатора - это не просто отчет о проделанной правительством работе, но и обозначение главных векторов будущего развития. Стенограмму всего выступления можно найти на официальном портале краевой власти.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "У нас есть свои преимущества при реализации национальных проектов. Многие задачи мы начали решать чуть раньше, у нас уже есть наработки".

А задач действительно много, поэтому и времени на отчёт Максима Решетникова о том, что сделано в 2018 году и о планах на будущее, отведено немало. В целом прошлый год стал годом продолжения реализации программы развития региона, сформированной на основе пожеланий жителей, главным вектором работы остаётся социальная направленность.

Андрей Климов, член Совета Федерации РФ: "Я с удовлетворением отметил, что тот план, о котором здесь говорилось, он в полной мере соответствует задачам, поставленным президентом Российской федерации".

В целом губернатор затронул все сферы жизни Прикамья - экономика, образование, спорт, культура, здравоохранение. Везде есть намеченные точки, которые достигнуты, и следующие цели, к которым должен стремиться регион. Если говорить о здравоохранении: на сегодня повысилась доступность участковых терапевтов, дан старт масштабным программам по кардиологии и онкологии.

В онкологии задача - выявление патологий на ранних стадиях. Для этого открылись 127 (и до конца года откроются ещё 90) кабинеты раннего выявления заболеваний. Плюс первичные онкокабинеты, где приём ведут уже непосредственно врачи-онкологи.

Кабинеты ранней диагностики оказались очень востребованными среди жителей края. Суть в том, что даже не подозревая о каком-то недуге, человек может узнать об этом, пройдя обследование.

По поводу узких специалистов глава региона отметил, что сейчас для их привлечения у главных врачей есть все ресурсы, и это будет одним из критериев оценки работы медицинских руководителей. Кроме того, очень скоро пермяки смогут в режиме онлайн следить за доступностью участковых и специалистов.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Такую возможность мы запустим до конца мая, сначала пилот по пермским поликлиникам, а затем во всех территориях. И тот факт, что у нас такая возможность появилась, это следствие информатизации нашего здравоохранения".

Ещё один актуальный вопрос - забота о старшем поколении. Она ведётся по разным направлениям. Депутаты отметили, что результаты есть, идёт ли речь о возможности профессионального обучения или переобучения пожилых людей, или о привлечении их к здоровому образу жизни.

Александр Бойченко, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Что для этого делается, первое - это 450 спортивных площадок на базе дворовых, школьных, на сегодняшний день приспособлено. Второе - это следить за своим здоровьем и проходить ежегодную диспансеризацию".

Говорил губернатор и о дорожном строительстве, в частности, в ближайшую трёхлетку будет введено порядка двадцати крупных объектов по всему краю. Отдельно остановился на вопросе вывоза мусора. Как при всех глобальных переменах есть вопросы, и они решаются, в том числе и благодаря обращениям граждан.

Алексей Золотарёв, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Программа и мероприятия по вывозу твердых бытовых отходов работает, остаётся часть вопросов, которые будут урегулированы в течение года".

Кроме того, губернатор говорил о том, что необходимо создавать в крае комфортную среду, новые рабочие места, а также развивать туристические возможности, чтобы Пермский край стал магнитом для молодёжи, в том числе из других регионов. В целом общение главы региона с многочисленной аудиторией продолжалось более часа, более подробно отчёт можно изучить на портале губернатора и правительства Пермского края.