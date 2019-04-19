Пермяков напугал пожар в парке Горького

Пожар в пермском парке им. Горького, вспыхнувший накануне около семи часов вечера, был потушен, - сообщил оперативный дежурный ГУ МЧС России по Пермскому краю. Пострадавших нет. Горела обшивка одной из беседок летнего кафе. Само заведение в этом году еще не открывалось, и посетителей там не было. Причины возгорания пока не называются. Площадь составила 5 квадратных метров. Тем не менее, огонь, вспыхнувший в то время, когда в парке по обыкновению много гуляющих людей, наделал достаточно шума и взволновал очевидцев.