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Пермяков напугал пожар в парке Горького

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Пожар в пермском парке им. Горького, вспыхнувший накануне около семи часов вечера, был  потушен, - сообщил оперативный дежурный ГУ МЧС России по Пермскому краю. Пострадавших нет. Горела обшивка одной из беседок летнего кафе. Само заведение в этом году еще не открывалось, и посетителей там не было. Причины возгорания пока не называются. Площадь составила 5 квадратных метров. Тем не менее, огонь, вспыхнувший в то время, когда в парке по обыкновению много гуляющих людей, наделал достаточно шума и взволновал очевидцев.

 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 19.04.2019 в 09:18 в рубрике - Вести Пермь

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