Родительское онлайн-собрание посвятили здоровью детей в школе
Городское родительское онлайн-собрание «Здоровье детей в школе» пройдет 18 апреля на нескольких площадках. Родителям расскажут о профилактике туберкулеза и необходимости вакцинирования. Начало мероприятия в 18:00.
Собрание пройдет в онлайн-режиме, родители присоединятся к трансляции на нескольких площадках. Главная площадка – школа №10 (улица Глеба Успенского, 9). Еще семь площадок во всех районах города Перми будут работать в режиме подключения к видеотрансляции: гимназия №4, школа №3, школа №7, школа №83, гимназия №3, лицей №5 и школа №127.
В мероприятии примут участие представители образовательных учреждений, департамента образования администрации Перми, МВД России, прокуратуры, органов здравоохранения, Роспотребнадзора, а также представители общественных организаций.
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