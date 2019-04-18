Манна федеральная: Прикамью помогут решить проблему аварийного жилья

Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил с отчетом о работе правительства на Пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края. Глава региона рассказал о планах по доступности медицинской помощи, качественном ЖКХ, образовании. Отдельное внимание было уделено федеральному финансированию и нацпроектам. Они дают возможность региону решить годами накопленные проблемы в сфере жилищной политики. До 24 года Пермскому краю предусмотрено 19 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья. Этого должно хватить, чтобы ликвидировать весь аварийный жилой фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Из федеральной казны выделяется 2 миллиарда рублей на модернизацию системы водоснабжения. Это федеральный проект "Чистая вода". В него могут попасть Краснокамск, Кизел, Гремячинск, но отбор проектов еще впереди.