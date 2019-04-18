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В крае выпустили книгу об истории Заксобрания
Законодательному Собранию Пермского края исполняется 25 лет. Юбилей депутаты встретили на очередной парламентской сессии. Каждый доклад неизменно начинался со слов поздравлений.
За четверть века работы ЗС было принято более 3000 законов, различных нормативных актов. Всю историю парламента постарались собрать в одной книге, которую и презентовали сегодня. Книга "История. Решения. Парламент. Четверть века" включает фотографии, законопроекты, неформальные истории регионального парламента. Один из экземпляров книги получил губернатор Пермского края Максим Решетников, который выступил в начале пленарного заседания с большим отчетом о работе исполнительной власти. Общий курс движения региона депутаты Заксобрания поддерживают.
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