Инфекционную больницу в Кировском районе построят в 2020 году. Правда, не всем пришлось по душе выбранное место – улица Калинина. Люди посчитали, что во время стройки будут уничтожены деревья. Чиновники поспешили успокоить и организовали встречу с жителями. К чему пришли?

Диалог депутатов Пермской городской думы с общественными организациями начинается прямо на улице Калинина, в Кировском районе, на границе участка, на котором планируют построить новую инфекционную больницу. Вопрос один - не затронет ли стройка лесной массив.

Юлия Мяленко, координатор движения «В защиту деревьев и леса Кировского района»: "Больница конечно нужна, мы против ее строительства и не выступаем, мы выступаем против выбранного места".

Место - это огромный заброшенный пустырь в Кировском районе. Раньше здесь располагалась база Министерства обороны Российской Федерации, в 2016 году земельный участок передали в собственность Пермского края. Здесь никогда не было ни леса, ни парков.

Николай Гончаров, министр по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края: "Вырубка городских лесов здесь производиться не будет. Площади этого земельного участка достаточно для размещения больницы и последующей потом модернизации. Следующая часть будет направлена на создание инфраструктуры".

Пока территория бывшей военной базы постепенно превращается в несанкционированную свалку ТБО. Население, несмотря на все запреты, продолжает свозить сюда мусор, ведь площадка никем не охраняется.

Согласно проекту в больнице будет три корпуса на 300 мест общей площадью 35–40 тысяч квадратных метров, а для исключения распространения инфекционных заболеваний в медучреждении будет предусмотрено разделение потоков пациентов.

Стоимость реализации проекта составит более 2 млрд рублей, расходы на строительство заложены в бюджете Пермского края на 2019-2021 гг.