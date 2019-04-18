В минздраве заверили - аллергии на прививку от клещевого энцефалита не будет

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать во всех медицинских организациях региона. Напомним, в Прикамье уже 29 человек пострадали от укусов клещей. Препарат есть как для взрослых, так и для детей. Профилактическая мера сейчас особенно актуальна в преддверии майских праздников.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края: "Самый часто задаваемый вопрос - не будет ли аллергических реакций у детей на вакцину? Хочу заверить, мы закупили другую вакцину, она находится в работе, и информации об аллергических реакциях не поступало".