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В Перми отмоют памятник Ленину
В Перми отмоют памятник Ленину. Наблюдать за процедурой можно с 16:15 в сквере у театра оперы и балета.
Следующий на очереди - памятник Василию Татищеву на Разгуляе. В общей сложности до начала майских праздников подрядчикам предстоит вымыть около 30 памятников по всему городу.
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