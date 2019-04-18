В Перми отмоют памятник Ленину. Наблюдать за процедурой можно с 16:15 в сквере у театра оперы и балета.

Следующий на очереди - памятник Василию Татищеву на Разгуляе. В общей сложности до начала майских праздников подрядчикам предстоит вымыть около 30 памятников по всему городу.