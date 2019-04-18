В Перми совершенствуют стратегию быстрореагирующего производства

В Перми открылась 5-я всероссийская конференция по повышению производительности труда, посвященная совершенствованию стратегии QRM. В перероде аббревиатура означает - быстрореагирующее производство, которое фокусируется на сокращении времени выполнения заказа, при этом учитывает запросы потребителей.

Владимир Солодов, заместитель директора Федерального центра компетенций: "На пермских предприятиях программа реализуется очень активно и успешно, вы были одним из первых кто вступили в программу".

На деле это выглядит так. Токарный цех компании ELKAM - один из участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Если сейчас на наладку станка уходит до 1,5 часов, то после внедрения программы это время сократится как минимум вдвое. Планы амбициозные - повысить производительность сначала на 10, а затем на 30%.

Роман Полежаев, технический директор компании ELKAM: "Эффективность работы токаря планируем повысить. Приемы в работе новые, логистику планируем улучшить и транслировать полученный опыт на все остальные участки".