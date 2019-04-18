В Перми совершенствуют стратегию быстрореагирующего производства
В Перми открылась 5-я всероссийская конференция по повышению производительности труда, посвященная совершенствованию стратегии QRM. В перероде аббревиатура означает - быстрореагирующее производство, которое фокусируется на сокращении времени выполнения заказа, при этом учитывает запросы потребителей.
Владимир Солодов, заместитель директора Федерального центра компетенций: "На пермских предприятиях программа реализуется очень активно и успешно, вы были одним из первых кто вступили в программу".
На деле это выглядит так. Токарный цех компании ELKAM - один из участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Если сейчас на наладку станка уходит до 1,5 часов, то после внедрения программы это время сократится как минимум вдвое. Планы амбициозные - повысить производительность сначала на 10, а затем на 30%.
Роман Полежаев, технический директор компании ELKAM: "Эффективность работы токаря планируем повысить. Приемы в работе новые, логистику планируем улучшить и транслировать полученный опыт на все остальные участки".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В выходные в Перми ограничат движение по четной стороне Компроса
Пять причин выбрать ŠKODA
Христово Воскресенье всем на веселье!
В майские праздники будет интересно
В Прикамье будут судить школьницу, покушавшуюся на жизнь родителей
Законодательному собранию региона исполняется 25 лет
Пермь. Вести-Спорт 17.04.2019
В ЛДПР подняли вопросы об МФЦ, цифровом ТВ и качестве сотовой связи на трассах
Обновленному скверу Розалии Землячки понадобился гарантийный ремонт
Без оглядки на «Маски»: край в топе российской театральной повестки
Добавить комментарий: